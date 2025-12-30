Incendio forestal en San Carlos de Apoquindo sigue "en combate" y las llamas han consumido 800 hectáreas

De acuerdo con la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el incendio forestal en San Carlos de Apoquindo en la comuna de Las Condes, región Metropolitana, se mantiene "en combate".

El siniestro denominado "Plaza Sur" ha consumido una superficie aproximada de 800 hectáreas.

La emergencia presenta "comportamiento extremo sin riesgo de propagación a estructural de momento".

Además, el incendio forestal registra "velocidad de propagación media, con intensidad del frente media y longitud de llama baja".

El organismo indicó que "el objetivo de los recursos se concentra principalmente en la contención del flanco derecho para evitar el avance hacia Aguas de Ramón".

En consideración a estos antecedentes y en base a la información técnica proporcionada por Conaf, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Metropolitana de Santiago, la Dirección Regional de Senapred mantiene la Alerta Amarilla para la comuna de Las Condes por incendio forestal, que se encuentra vigente desde este lunes 29 de diciembre de 2025.

Trabajan en el lugar: 6 brigadas, 8 técnicos y 6 aeronaves de Conaf. Además de personal de Carabineros, Emergencias de Las Condes, seguridad ciudadana de Las Condes.

