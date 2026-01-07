Incendio forestal afecta la ladera sur del Parque Metropolitano en el cerro San Cristóbal

Un incendio forestal afecta a la ladera sur del Parque Metropolitano en el cerro San Cristobal, en el sector de Bellavista, comuna de Providencia.

La emergencia se registra cerca de la estación del nuevo teleférico Pío Nono.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que las llamas han consumido una superficie aproximada de 1 hectárea.

Transporte Informa indicó en su cuenta de X que el tránsito entre las calles Carlos Reed y Manuel Mackenna se encuentra suspendido debido a la emergencia.

El siniestro ha generado una densa columna de humo visible desde diversos puntos de la región Metropolitana.

Bomberos Santiago trabaja en el lugar para controlar el incendio forestal junto al apoyo de voluntarios de la comuna de Ñuñoa y 3 técnicos, 1 brigada y 1 helicóptero de Conaf, además de 1 brigada del Parque Metropolitano.

(Imagen: @francisco_vil)

