Incendio estructural consumió dos galpones de una fábrica de muebles en La Pintana

Un incendio consumió al menos dos galpones pertenecientes a una fábrica de muebles en La Pintana, comuna del sector sur de la región Metropolitana, dejando pérdidas estimadas en $1.000 millones.

La emergencia inició cerca de las 03:30 horas en calle Los Paltos, donde por causas que se investigan el fuego empezó a consumir las instalaciones en las que funcionaba una fábrica de muebles.

La fuerza de las llamas hizo que uno de los galpones colapsara y dificultara el trabajo de bomberos, quienes lograron contener la emergencia poco antes de las 07.00 horas de la mañana.

El teniente Alfredo Quintana, oficial de ronda de la Prefectura Sur de Carabineros, informó que “20 carros de distintos cuerpos de Bomberos de La Pintana, La Granja y otras comunas de la zona sur y oriente de la capital (región Metropolitana), como Ñuñoa, llegaron al lugar a colaborar en las tareas de combate, control y extinción del fuego”.

“El avalúo aproximado es de $1.000 millones en pérdidas, entre las dos bodegas, material, grúas horquillas, prensas y otros materiales, de acuerdo a lo que ha informado el dueño de la razón social”, agregó.

El oficial de Carabineros informó también que por ahora no se conoce la causa basal del siniestro en este sector industrial de la zona sur de la región Metropolitana. De igual forma, se indicó que no había rondín o vigilante a la hora en que se declaró la emergencia y no se reportaron personas heridas.

La superficie afectada alcanza a los 1.000 metros cuadrados.

PURANOTICIA