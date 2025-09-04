Incendio en vagón obligó a suspender servicio de ocho estaciones de la Línea 5 del Metro de Santiago

Cientos de pasajeros fueron evacuados de manera preventiva por un incendio en un vagón de la Línea 5, en la estación San Joaquín del Metro de Santiago.

El siniestro se originó por una presunta avería en el sistema de tracción.

Al menos cinco unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago concurrieron al lugar para controlar las llamas.

La empresa de transportes informó a las 20:20 horas: “Las siguientes estaciones se encuentran sin servicio: Rodrigo de Araya; Carlos Valdovinos; Camino Agrícola; San Joaquín; Pedrero; Mirador; Bellavista de La Florida; Vicente Valdés L5”.

Y a las 21:00 horas, complementaron que "hoy, cerca de las 20:10 hrs, un tren presentó una falla en estación San Joaquín de #L5. Bomberos tomó procedimiento y nuestro equipo de mantenimiento trabaja en la revisión".

"Servicio disponible solo entre Plaza de Maipú y Ñuble. Estaciones cerradas: Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés", cerraron.

VIDEO:

