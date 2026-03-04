Incendio en planta de CMPC en Puente Alto está contenido: más de 100 bomberos siguen trabajando en la zona

El incendio que afectó a un sector de la planta de CMPC en la comuna de Puente Alto se encuentra contenido y se mantienen las labores para mitigar el fuego.

A través de un comunicado, CMPC informó que "bomberos trabajó durante toda la noche y que continúan las labores de la emergencia que ya se encuentra contenida".

"El trabajo de los voluntarios, que ha estado coordinado entre bomberos, carabineros, el municipio de Puente Alto, CMPC y otros organismos públicos, actualmente está enfocado en bajar las temperaturas en el sector del siniestro, para luego comenzar con las labores de extinción del fuego", indicaron.

En el lugar, se encuentran trabajando más de 100 bomberos con 31 carros de apoyo. "No se han registrado heridos ni lesionados durante la emergencia, ni tampoco presencia de máquinas afectadas, productos químicos ni tóxicos", mencionaron desde CMPC.

Respecto al incendio, el tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Puente Alto, Óscar Valdivia, señaló que "ya estamos haciendo un trabajo de poder bajar temperaturas en un sector. Estamos esperando las máquinas retroexcavadoras para que empiecen a desarmar los montones de fardos existentes para luego comenzar los trabajos para apagar el fuego".

