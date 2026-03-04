Precio promedio de las bencinas aumentará $20 por litro este jueves

La Empresa Nacional de Petróleo (Enap) publicó en la tarde de este miércoles su Informe Semanal de Precios para los combustibles en Chile, en el que destacan alzas de hasta $20 por litro, los que se verán reflejados en las estaciones de servicio a partir de mañana jueves.

El alza en los precios internacionales del petróleo y del dólar a nivel local provocada por el conflicto en Medio Oriente comienzan a traspasarse a los valores de los combustibles en Chile, que ya suman su segundo aumento de valor consecutivo.

La Enap informó que el precio de la gasolina de 93 octanos subirá $18,8 por litro y el de la de 97 octanos se incrementará en $20,9 por litro.

Así el valor promedio, equivalente a la gasolina de 95 octanos, subirá $19,85 por litro. En tanto, el valor del diésel anotará un incremento de $19,3 por litro.

Diversos especialistas coinciden en que el impacto de los últimos eventos internacionales se reflejará aún más en la próxima fijación de precios de fines de marzo, cuando los valores de las gasolinas podrían subir en torno a $25 por litro.

La Enap establece precios referenciales para las gasolinas cada tres semanas y el próximo reajuste corresponderá a los valores que regirán desde el jueves 26 de marzo.

