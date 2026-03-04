Ñuñoa presenta cuarteles móviles equipados con cámaras infrarrojas para patrullar la comuna

La Municipalidad de Ñuñoa presentó cuatro cuarteles móviles equipados con cámaras infrarrojas de última generación para combatir el delito en el marco del Plan de Seguridad 2026.

Los cuarteles móviles permitirán reforzar la presencia territorial y actuar como puntos estratégicos de vigilancia y fiscalización en distintos sectores de la comuna.

Las cámaras infrarrojas que traen incorporadas detectan calor corporal en condiciones de baja visibilidad o durante la noche, incluso cuando personas intenten ocultarse tras arbustos u otros elementos.

Estos elementos permitirán fortalecer significativamente los procedimientos nocturnos y ampliar la capacidad de respuesta ante situaciones sospechosas. Los móviles operarán en coordinación con motos de reacción rápida, optimizando los tiempos de llegada ante emergencias.

El alcalde Sebastián Sichel señaló que “hoy Ñuñoa aumentó su dotación enormemente: 20 vehículos, 18 motocicletas y ahora estos 4 cuarteles móviles, que contarán con la colaboración de Carabineros. Los nuevos vehículos tienen cámaras que permiten grabar información hasta 90 días, además, las cámaras tienen lectores infrarrojos, entonces en la noche, en los parques se podrán encontrar situaciones complejas”.

El jefe comunal detalló que los nuevos cuarteles móviles permitirán a Carabineros tomar denuncias y/o procedimientos y hacer controles. Los puntos donde se instalarán serán aquellos que presenten gran afluencia de público, como Plaza Egaña, Plaza Ñuñoa, barrio Italia, Estadio Nacional, Pedro de Valdivia con Irarrázaval, Grecia con Pedro de Valdivia, entre otros.

Por su parte, la próxima ministra de Seguridad, Trinidad Steinert indicó que “estamos viendo el terreno qué tecnología están usando las municipalidades. El alcalde nos mostró estos centros de seguridad móvil, que tienen una tecnología que hacen que el día de mañana los juicios orales no se caigan, lo anterior por la imagen que nos da y la cadena de custodia posterior que puede llegar para combatir el crimen organizado o las bandas que se dedican a los distintos ilícitos de la comuna”.

La futura autoridad valoró el trabajo de los inspectores y funcionarios que trabajan haciendo seguimiento a las víctimas de delitos. “Lo importante es que el Estado esté presente, que las personas vuelvan a sentir que caminar no es riesgoso, en cualquiera de las comunas. Hoy me llevo esta experiencia para ver cómo podemos socializar las buenas ideas en otras comunas”, añadió.

