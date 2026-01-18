Incendio en Penco deja 14 víctimas fatales

Al menos 14 personas fallecidas ha dejado el incendio forestal que afecta a la comuna de Penco, en la Región del Biobío, según confirmó este domingo el alcalde Rodrigo Vera, visiblemente afectado por la magnitud de la tragedia.

La información fue entregada por la autoridad comunal tras recibir la confirmación de la subprefecta de la PDI, Claudia Chamorro, quien informó preliminarmente el número de víctimas fatales registradas hasta el momento en el marco de la emergencia.

El jefe comunal advirtió que la cifra podría aumentar en las próximas horas, considerando que aún existen sectores a los que no se ha podido acceder debido a la intensidad del fuego y a las condiciones de seguridad para los equipos de emergencia.

El incendio, que avanzó rápidamente hacia zonas pobladas, ha provocado destrucción total de viviendas, evacuaciones masivas y graves daños materiales, configurando uno de los episodios más críticos vividos por la comuna en décadas.

Mientras continúan las labores de búsqueda, rescate y contención, autoridades reiteraron el llamado a respetar las evacuaciones, mantenerse informados por canales oficiales y priorizar la protección de la vida humana en medio de una emergencia que sigue en desarrollo.

