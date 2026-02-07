Corte de Apelaciones fijó para el 12 de febrero revisión del desafuero del Gobernador Metropolitano Claudio Orrego

El próximo miércoles 12 de febrero, la Corte de Apelaciones de Santiago revisará la solicitud de desafuero presentada contra el Gobernador Metropolitano, Claudio Orrego, en el marco de las indagatorias vinculadas al denominado caso Procultura.

La información fue confirmada por Ciro Colombara, abogado defensor de Orrego, quien en entrevista con Canal 13 detalló que ese día, a las 08:30 horas, el tribunal de alzada realizará un pleno extraordinario para analizar el requerimiento.

“Esperamos que ese día se revise la solicitud; las partes pueden suspender, nosotros no lo vamos a hacer, porque hemos venido solicitando que este desafuero se vea lo antes posible”, sostuvo el jurista, enfatizando la disposición de la defensa a avanzar sin dilaciones.

Colombara aseguró que el gobernador se mantiene tranquilo frente al proceso judicial. “Sabe que las acusaciones que se hacen son falsas y tiene confianza en que seguirán los pronunciamientos favorables de los tribunales”, afirmó.

En ese contexto, el abogado explicó que ya existen resoluciones previas que han reconocido un punto relevante en favor de la defensa, apuntando a problemas de competencia territorial en la solicitud presentada.

“Se pretende discutir el desafuero en Antofagasta, en circunstancias que corresponde hacerlo en Santiago”, indicó Colombara, agregando que este aspecto ya ha sido advertido por instancias judiciales.

Finalmente, la defensa sostuvo que las acusaciones carecen de fundamento fáctico y jurídico, ya que —según explicó— se sustentan en pruebas erróneas, hecho que incluso ha sido reconocido públicamente, además de presentar graves errores en el análisis penal, lo que será expuesto ante la Corte el próximo 12 de febrero.

PURANOTICIA