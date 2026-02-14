Incendio en Melipilla consume 3 hectáreas y ordenan evacuación de distintos sectores

Un incendio forestal denominado “Las Tinajas” se origino la tarde de este Sábado en Melipilla esto mantiene en alerta a las autoridades, debido a su cercanía con sectores habitados y a la superficie afectada, que preliminarmente alcanza las 3 hectáreas, según informó la Corporación Nacional Forestal (CONAF).

Ante la magnitud del siniestro, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) decretó Alerta Roja y coordinó la activación de la mensajería SAE para notificar a la población sobre las medidas de precaución y evacuación.

Las autoridades solicitaron evacuar tres sectores específicos: Quebrada del Carmen, Alto del Carmen, Poblado Quebrada Relhue y Valle de Ulmen, reforzando así la seguridad de los vecinos ante el riesgo que representa la cercanía del fuego a zonas habitadas.

En el lugar trabajan Bomberos de Melipilla y Maipú, junto a brigadas forestales, técnicos y medios aéreos y terrestres, desplegando todos los recursos disponibles para contener el incendio. La coordinación se realiza en conjunto con la Delegación Presidencial Regional y las entidades mencionadas.

El SENAPRED indicó que la alerta permanecerá vigente hasta que las condiciones del incendio lo permitan, asegurando que la población esté informada de cualquier cambio a través de la mensajería SAE.

Las autoridades recomendaron mantener la calma, seguir las indicaciones oficiales y prever la atención de las mascotas durante la evacuación, para reducir riesgos y garantizar la seguridad de todos los habitantes de las zonas afectadas.

Por último, se enfatizó que la situación continúa siendo monitoreada minuto a minuto, con el objetivo de controlar el fuego y minimizar la propagación hacia sectores residenciales, haciendo un llamado a la responsabilidad y cooperación de la comunidad.

