Incendio en Lo Prado deja al menos cinco viviendas afectadas

Cerca de las 7 de la mañana de este viernes comenzó un incendio estructural en un domicilio de la comuna de Lo Prado, en la intersección de Territorio Antártico con Pardo Villalón. El fuego rápidamente se expandió y terminó afectando al menos a cinco casas.

La magnitud del siniestro llevó a declarar tercera alarma de incendio, lo que movilizó a Bomberos de distintas compañías. Mientras los voluntarios combatían las llamas, vecinos del sector se sumaron con baldes, mangueras y extintores.

Ante la proximidad de una distribuidora de gas, las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de los residentes, para evitar mayores riesgos.

