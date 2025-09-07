Incendio en La Pintana destruye cinco casas y deja una víctima fatal

Una tragedia golpeó este domingo a la comuna de La Pintana, luego de que un incendio destruyera cinco viviendas y dejara como saldo la muerte de una mujer de 64 años. El siniestro se registró en el Pasaje Los Gavilanes, donde Bomberos trabajó intensamente para controlar las llamas.

Las casas afectadas corresponden a los números 1603, 1604, 1609, 1610 y 1615. Hasta el lugar llegaron voluntarios de las compañías 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 9ª y 11ª del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Durante la revisión de los domicilios, personal encontró a la víctima fatal al interior de uno de ellos.

Desde la Municipalidad de La Pintana confirmaron el hallazgo, tras lo cual “Bomberos notificó a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur”. El Ministerio Público, a su vez, instruyó a la Policía de Investigaciones para desarrollar las diligencias que permitan aclarar lo sucedido.

La PDI informó que la Brigada de Homicidios Sur adoptó el procedimiento y se encuentra trabajando en el sitio del suceso.

