Incendio en Concepción: Conaf reporta más de 5 mil hectáreas destruidas

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) del Biobío actualizó este domingo la magnitud del incendio forestal que afecta a Concepción y comunas aledañas, elevando a más de 5 mil hectáreas la superficie consumida por el fuego en solo unas horas.

El director regional de Conaf, Esteban Krause, informó que la cifra corresponde a un balance preliminar realizado antes del anochecer del sábado. “Ayer en la tarde, antes de oscurecerse, en el incendio de Penco llevábamos más de 5 mil hectáreas quemadas en unas pocas horas”, señaló la autoridad.

Krause explicó que durante la noche no fue posible actualizar el catastro debido a las condiciones de visibilidad, aunque reconoció la gravedad del escenario. “Estamos frente a una catástrofe, que afecta a muchas familias y que obviamente nos tiene muy, muy entristecidos”, afirmó.

Uno de los factores determinantes en la rápida propagación del incendio ha sido la intensidad del viento, lo que ha vuelto extremadamente complejas las labores de control. “La velocidad del viento hizo el incendio muy difícil de manejar y lamentablemente ha provocado enormes daños materiales”, indicó, adelantando que este domingo será nuevamente una jornada crítica.

Finalmente, el director regional advirtió que se esperan altas temperaturas, vientos fuertes y una simultaneidad de incendios, lo que obliga a dividir los recursos disponibles en distintos focos. “Eso dificulta aún más el control de estos incendios”, concluyó, reiterando el llamado a extremar las medidas de prevención.

PURANOTICIA