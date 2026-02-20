Incendio en cités del centro de Santiago obliga a evacuar a cerca de 100 personas

Click acá para ir directamente al contenido
Un voraz incendio afecta a dos antiguos cités en la comuna de Santiago, en el sector de Santa Rosa con Curicó, lo que ha obligado a evacuar a cerca de un centenar de residentes, en su mayoría familias migrantes con niños.

Viernes 20 de febrero de 2026 08:21
Decenas de personas -cerca de 100 según algunos reportes- debieron ser evacuadas producto de un incendio que está consumiendo dos añosos cités con múltiples divisiones en su interior, en la comuna de Santiago.

La emergencia se declaró en una amplia casona con conexiones en su interior, ubicada en el sector de Santa Rosa con Curicó, donde por causas que se investigan se inició el siniestro. Al lugar concurrieron diez compañías de Bomberos de Santiago.

De acuerdo a las primeras informaciones, el inmueble fue subdivido en unas 20 habitaciones que son ocupadas por numerosas familias, la mayoría de migrantes con niños, que debieron ser evacuados ante el avance de las llamas.

El tránsito se encuentra cortado en un amplio sector del centro de Santiago producto de la emergencia, en plena hora peak.

