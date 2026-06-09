Incendio destruyó varios locales comerciales en la Alameda en Santiago: siniestro provocó la evacuación preventiva de personas

Un incendio destruyó al menos cinco locales comerciales en plena Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, entre las calles Maipú y Chacabuco en la comuna de Santiago, región Metropolitana.

El siniestro se habría generado al interior de un local de venta de carteras, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

La emergencia ya se encuentra controlada y no se registraron lesionados, sin embargo, el tránsito sigue suspendido en la Alameda en dirección al poniente debido a peligro de derrumbe. El incendio provocó la evacuación preventiva de personas y generó congestión vehicular en la zona. Desde Transporte Informa señalaron que el tránsito se encuentra en "Alameda al poniente desviada en Av. Brasil, Av. Ricardo Cumming y Maipú, debido a incendio sin control en edificio comercial, altura Chacabuco. Por posibilidad de derrumbe se solicita peatones NO transitar a hacia este punto. Bomberos en el lugar".

En tanto, Bomberos informó que el comandante Giorgio Tromben Marcone "asume el mando y coordinación de las operaciones ante 3ª Alarma de incendio en locales comerciales de Av. Libertador Bernardo O'Higgins y Chacabuco".

Este es el segundo siniestro de proporciones que se ha registrado este martes en la región Metropolitana. Durante la mañana, un incendio afectó a una antigua casona transformada en cité en el centro de Santiago.

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