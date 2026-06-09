Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Incendio destruyó varios locales comerciales en la Alameda en Santiago: siniestro provocó la evacuación preventiva de personas

Incendio destruyó varios locales comerciales en la Alameda en Santiago: siniestro provocó la evacuación preventiva de personas

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Bomberos logró controlar las llamas, pero se mantienen desvíos de tránsito por peligro de derrumbe.

Incendio destruyó varios locales comerciales en la Alameda en Santiago: siniestro provocó la evacuación preventiva de personas
Martes 9 de junio de 2026 16:36
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un incendio destruyó al menos cinco locales comerciales  en plena Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, entre las calles Maipú y Chacabuco en la comuna de Santiago, región Metropolitana.

El siniestro se habría generado al interior de un local de venta de carteras, generando una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad

La emergencia ya se encuentra controlada y no se registraron lesionados, sin embargo, el tránsito sigue suspendido en la Alameda en dirección al poniente debido a peligro de derrumbe.

El incendio provocó la evacuación preventiva de personas y generó congestión vehicular en la zona.

Desde Transporte Informa señalaron que el tránsito se encuentra en "Alameda al poniente desviada en Av. Brasil, Av. Ricardo Cumming y Maipú, debido a incendio sin control en edificio comercial, altura Chacabuco. Por posibilidad de derrumbe se solicita peatones NO transitar a hacia este punto. Bomberos en el lugar".

En tanto, Bomberos informó que el comandante Giorgio Tromben Marcone "asume el mando y coordinación de las operaciones ante 3ª Alarma de incendio en locales comerciales de Av. Libertador Bernardo O'Higgins y Chacabuco".

Este es el segundo siniestro de proporciones que se ha registrado este martes en la región Metropolitana. Durante la mañana, un incendio afectó a una antigua casona transformada en cité en el centro de Santiago.

IMÁGENES:

PURANOTICIA

Cargar comentarios