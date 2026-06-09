Incendio destruye antigua casona en el centro de Santiago: hay 50 damnificados, un herido y colapso parcial de la estructura

Un incendio de gran magnitud afectó la mañana de este martes a una antigua casona habilitada como cité en pleno centro de Santiago, dejando al menos 50 damnificados, una persona lesionada y la suspensión de clases en un establecimiento educacional cercano.

La emergencia se declaró cerca de las 6:30 horas en la intersección de las calles Libertad y Agustinas, donde por causas que deberán ser determinadas por la investigación, un inmueble de tres pisos comenzó a ser consumido por las llamas.

Debido a la rápida propagación del fuego y al riesgo de colapso de la estructura, hasta el lugar concurrieron cerca de 20 carros de Bomberos para combatir la emergencia.

Durante el siniestro, parte de la fachada del inmueble se derrumbó, mientras que las autoridades mantuvieron un amplio perímetro de seguridad ante el peligro de nuevos desprendimientos.

La mayoría de los ocupantes logró evacuar oportunamente. Sin embargo, un ciudadano colombiano resultó con quemaduras de segundo grado, por lo que fue trasladado hasta la exPosta Central para recibir atención médica.

Además, 10 personas que se encontraban en una vivienda colindante quedaron atrapadas debido al avance del fuego y el humo. Todos ellos fueron rescatados por personal de Bomberos sin que se reportaran lesionados.

"Son vecinos de la casa del frente, los cuales están siendo todos rescatados por Bomberos", señaló durante el operativo el comandante Pablo Slako.

Tras cerca de dos horas de intenso trabajo, alrededor de las 8:30 horas los equipos de emergencia lograron contener el avance de las llamas. No obstante, las labores continuaban debido al riesgo de nuevos derrumbes y a la necesidad de extinguir focos remanentes al interior de la estructura.

Producto del operativo, el tránsito fue suspendido en el sector para facilitar el trabajo de los voluntarios y de los equipos de emergencia. Asimismo, un establecimiento educacional ubicado en las inmediaciones debió suspender sus actividades de manera preventiva.

PURANOTICIA