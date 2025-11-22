Incendio de grandes dimensiones afecta a local de neumáticos en San Miguel

La mañana de este sábado un importante incendio afectó al local "El Rey del Neumático", en la intersección de Cuarta Avenida con José Joaquín Prieto Vial en la comuna de San Miguel provocando una importante columna de humo que pudo ser vista desde distintos lugares de la Región Metropolitana.

La emergencia fue reportada cerca de las 07:15 horas, momento en que Bomberos declaró la primera alerta y, debido a la magnitud del siniestro, al material altamente inflamable presente en el lugar y al riesgo de propagación, se declaró segunda alarma de incendio.

Más de 10 compañías trabajaron intensamente para controlar las llamas, entre ellas unidades de San Miguel, San Joaquín y Pedro Aguirre Cerda.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, mientras los equipos continúan trabajando en el control total del incendio.

PURANOTICIA