Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Incendio afectó a un departamento ubicado en el tercer piso de un edificio en Vitacura

Incendio afectó a un departamento ubicado en el tercer piso de un edificio en Vitacura

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Al menos cinco compañías de Bomberos se trasladaron hasta el lugar para combatir el siniestro que obligó a evacuar el edificio.

Incendio afectó a un departamento ubicado en el tercer piso de un edificio en Vitacura
Miércoles 26 de noviembre de 2025 14:29
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un incendio afectó a un departamento en un tercer piso de un edificio en la comuna de Vitacura, región Metropolitana.

La emergencia se registró en específico en la intersección de Alejandro Serani Norte con calle Del Mirador.

Al menos cinco compañías de Bomberos se trasladaron hasta el lugar para combatir el siniestro que obligó a evacuar el edificio.

La intensidad de las llamas y la cantidad de humo llevó a que se restringiera el tránsito en las inmediaciones, generando congestión en el lugar.

VIDEO

(Imagen: @TTISantiago)

PURANOTICIA

Cargar comentarios