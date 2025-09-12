Incendio afectó a oficinas municipales en Cerro Navia: Alcalde Mauro Tamayo sospecha intencionalidad

Controlado, pero no completamente extinguido se encuentra el incendio que afectó a unas oficinas de servicios de la Municipalidad de Cerro Navia, la madrugada de este viernes. El alcalde Mauro Tamayo sospecha que hubo intencionalidad, pero Bomberos indicó que se investiga el origen del siniestro.

“No queremos descartar ninguna hipótesis de qué originó esto. Me llama la atención poderosamente que justo en la misma semana que a una banda criminal le quitamos una casa, aparece este incendio”, declaró el jefe comunal tras llegar a las oficinas de adquisiciones y relaciones públicas afectadas.

Por su parte, el comandante Aránguiz, del Bomberos de Quinta Normal, señaló que "tenemos la afectación de tres oficinas municipales más una vivienda por el costado norte, y tenemos entendido que un funcionario municipal sufrió quemaduras en su vía aérea, no tenemos bomberos lesionados".

Consultado por indicios de intencionalidad, respondió que eso está siendo determinado por nuestro Departamento de Investigación de Incendios, aún no entramos a la estructura ya que el fuego está controlado, pero no apagado".

PURANOTICIA