Incendio afectó a oficinas de Gendarmería en noveno piso de edificio en pleno centro de Santiago

Un incendio afectó a un edificio ubicado en calle Compañía, entre Ahumada y Bandera, obligó a cortes de tránsito y movilizó a varias compañías de Bomberos en la comuna de Santiago.

El fuego comenzó en el noveno piso, donde funcionan oficinas privadas y dependencias de Gendarmería, lo que obligó a la utilización de una escalera telescópica para evitar que las llamas se propagaran hacia edificios y departamentos adyacentes. Además, se estableció un perímetro de seguridad.

El teniente coronel Raúl Sáez relató que “a las 17:50 horas aproximadamente, Carabineros es requerido” y recordó que el inmueble es uno que la institución penitenciaria “arrienda y realiza actividad de finanzas”.

La emergencia no dejó lesionados ni obligó a evacuación, pues ocurrió en horario de cierre. Sáez precisó que “no había muchas personas en la dependencia”, salvo funcionarios que verificaban los daños.

(Imagen: @TTISantiago)

