Incendio afectó a locales comerciales en Independencia: Dos personas resultaron con quemaduras

Un incendio de alta intensidad afecta a un recinto comercial ubicado en la intersección de Avenida Independencia con calle Carrión, frente al Campus Norte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Debido a la magnitud del siniestro, el Cuerpo de Bomberos de Santiago ha declarado dos alarmas de incendio y desplegado un amplio operativo en el sector.

Dos personas resultaron con quemaduras. La más grave fue trasladada al Hospital Indisa y la otra al Hospital San José.

Como medida preventiva, el Ministerio de Transportes informó la suspensión total del tránsito en el área afectada, mientras se desarrollan las labores de control de la emergencia.

En total, 14 compañías y 19 vehículos de emergencia trabajan para contener las llamas, que amenazan con propagarse a locales comerciales cercanos.

(Imagen: @fdo2000)

