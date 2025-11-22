Incendio afecta viviendas en campamento Santa Marta de Maipú

Un incendio de rápida propagación movilizó este sábado a diversas compañías de Bomberos en Maipú, luego de que se registraran llamas en el campamento Santa Marta, ubicado bajo el viaducto que conecta avenida Pajaritos con el Camino a Melipilla.

Según los primeros antecedentes, el fuego comenzó alrededor de las 15:00 horas en las cercanías de la intersección de Vicente Reyes con Alberto Llona, consumiendo diversas estructuras de material ligero instaladas en la zona. Hasta el momento no se ha confirmado el número de viviendas afectadas.

El portal local La Batalla informó que, mientras los equipos de emergencia se trasladaban al sector, vecinos de la toma intentaron contener el avance del fuego con baldes de agua, en un esfuerzo por impedir que las llamas siguieran expandiéndose entre las construcciones precarias.

Bomberos del Cuerpo de Maipú ya se encuentran en el lugar trabajando en el control del siniestro para evitar que siga avanzando bajo el viaducto y hacia terrenos contiguos.

PURANOTICIA