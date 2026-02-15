Incendio afecta departamento en piso 15 de edificio en Estación Central

Un incendio estructural se registró la tarde de este sábado en un edificio residencial de la comuna de Estación Central, específicamente en un departamento ubicado en el piso 15, lo que motivó un amplio despliegue de equipos de emergencia.

Hasta el inmueble, emplazado en la intersección de calle Nicasio Retamales con Obispo Javier Vásquez, concurrió personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago para combatir las llamas y evitar su propagación a otros niveles del edificio.

Según confirmó la propia institución, voluntarios y máquinas de diez compañías fueron despachados al lugar tras declararse la alarma de incendio, debido a la altura del inmueble y el riesgo para los residentes.

Producto de las labores de combate de la emergencia, la calle permanece cerrada al tránsito vehicular, con el objetivo de facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y resguardar la seguridad de vecinos y transeúntes.

Hasta el cierre de esta información, Bomberos continuaba trabajando en la contención del fuego, sin que se haya informado oficialmente sobre personas lesionadas o evacuaciones, mientras se investigan las causas que habrían originado el siniestro.

