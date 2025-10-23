Incautan más de 30 kilos de droga en investigación vinculada a detención de sujetos que provocaron muerte de niño en Recoleta

En el marco de una investigación instruida por el Ministerio Público, personal especializado del Departamento O.S.9. de Carabineros, logró un importante decomiso de drogas y dinero en efectivo, vinculada a la detención de los dos antisociales que colisionaron a un furgón escolar donde falleció un niño de 12 años, en la comuna de Recoleta.

El día de los hechos, los sujetos huían luego de robar un teléfono celular a una mujer en el sector de Patronato.

Producto del operativo policial, se logró la detención de los responsables -I.E.G.O., de 28 años, y C.E.G.Q., de 31-, ambos de nacionalidad chilena.

Luego, a partir de diversas diligencias investigativas, el O.S.9. identificó los domicilios vinculados a los detenidos, gestionando órdenes judiciales de entrada y registro otorgadas por el 3° Juzgado de Garantía de Santiago.

De esta manera, se dio con tres inmuebles en la comuna de Huechuraba, donde se incautaron 29 paquetes de droga -18,342 kilos de pasta base de cocaína y 12,092 kilos de clorhidrato de cocaína-, además de detener a una mujer boliviana identificada como C.V.S., de 25 años, por infracción a la Ley 20.000.

La droga incautada equivale a 132.000 dosis avaluadas en $432.000.000 millones de pesos.

Las diligencias permitieron además identificar a F.E.M., arrendatario del inmueble donde fue hallada la droga, y a su pareja D.C.C.

Posteriormente, en un ingreso voluntario a un domicilio ubicado en la comuna de Recoleta, se incautaron $48.664.000 de pesos en efectivo, el cual sería asociado al tráfico de drogas.

Todos los involucrados fueron detenidos por orden del 2° Juzgado de Garantía de Santiago.

Los tres imputados -C.V.S., F.E.M. y D.C.C.- todos mayores de edad, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención, donde se decretó su prisión preventiva por delito de tráfico de drogas, fijándose un plazo de 120 días para su investigación.

El general director de Carabineros (s), Enrique Monrás, expresó "que el procedimiento reafirma el compromiso institucional de Carabineros en la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen no organizado, destacando el trabajo especializado de sus unidades investigativas en apoyo al Ministerio Público".

(Imagen: Carabineros)

PURANOTICIA