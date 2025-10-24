Incautan más de $210 millones en productos falsos de teléfonos en barrio Meiggs

La Policía de Investigaciones (PDI) incautó miles de productos falsificados de una reconocida marca de teléfonos, con un avalúo comercial (si fuesen originales) superior a los $210 millones.

La diligencia, a cargo de detectives de la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (Bridepi), incluyó el registro de cinco locales comerciales ubicados en el Barrio Meiggs.

La subprefecta y subjefa de la Bridepi, Lorena Fernández, detalló que "en cumplimiento de una orden de investigar de la Fiscalía Regional Centro Norte y previo trabajo de análisis, se concurrió al barrio Meiggs, donde se logró realizar cinco entradas de registro a diferentes locales comerciales dedicados cada uno de ellos a la venta de artículos electrónicos, constatando la existencia de productos móviles de una marca reconocida en nuestro país".

A partir de este procedimiento, se logró "incautar más de 2500 especies, entre ellas cargadores, audífonos y otros. El valor recuperado, es decir, el valor con el cual se comercializaban estos productos asciende a la suma aproximada de $32 millones; sin embargo, el valor establecido que correspondería al valor comercial real de estos productos asciende a la suma de $210 millones".

"Con estas incautaciones se saca de circulación productos falsificados, los cuales no cumplen con la normativa legal vigente, previniendo de esta manera daño a la salud de los consumidores y de sus aparatos", añadió la subprefecta Fernández.

El dueño de los locales, un ciudadano chino, se presentó voluntariamente ante la PDI, donde, asistido por su abogada, hizo uso de su derecho a guardar silencio, quedando apercibido.

PURANOTICIA