Incautan equipos en sucursal BancoEstado del centro de Santiago en el marco de la «Operación Tokio»

BancoEstado confirmó que la Policía de Investigaciones (PDI) realizó un procedimiento en la sucursal ubicada en Morandé con Paseo Huérfanos, pleno centro de Santiago, relacionado con la «Operación Tokio».

El operativo se efectuó tras conocerse que la venezolana Rossana Magdalena Blanco Blanco prestó servicios a la entidad bancaria como ejecutiva externa, desde enero de 2023 a junio de 2026. La mujer es una de las formalizadas en el marco de una de las investigaciones más grandes de lavado de activos que el Ministerio Público haya detectado en el país ligada a una célula del Tren de Aragua.

Por medio de una declaración pública, BancoEstado precisó que "la diligencia correspondió a una incautación de equipos y no a un allanamiento".

El texto añadió que "respecto del procedimiento de incautación realizado durante esta mañana en dependencias de BancoEstado ubicadas en calle Huérfanos, correspondiente a la investigación liderada por el fiscal Héctor Barros (persecutor regional Metropolitano Sur), la institución informa que este se desarrolló con total normalidad y con plena colaboración de nuestros equipos profesionales".

Según la entidad, "el procedimiento en cuestión no afectó la continuidad operacional del banco ni la atención de nuestros clientes, manteniéndose el funcionamiento habitual de nuestras sucursales en todo momento".

Por último, el comunicado señaló que "BancoEstado reitera su disposición permanente a colaborar con las autoridades competentes y continuará aportando todos los antecedentes que sean requeridos en el marco de la investigación. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente, la transparencia y la continuidad de la atención a nuestros clientes".

Cabe señalar que la «Operación Tokio» implicó masivos allanamientos, la detención de 19 venezolanos, su formalización y el paso a prisión preventiva de catorce personas. El grupo participó en el lavado de más de $78 mil millones de pesos.

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