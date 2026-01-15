Incautan computadores a exministra de la Corte Suprema por causa asociada a delitos en procesos de nombramientos judiciales

En el marco de una investigación que dirige la Fiscalía Regional de Valparaíso respecto de eventuales delitos en procesos de nombramientos judiciales, personal de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) allanó el departamento de la exministra de la Corte Suprema, María Teresa Letelier, en la comuna de Providencia, donde incautó de equipos y dispositivos electrónicos de la exjueza.

Según publica El Mercurio, luego que se conversara con ella y se le exhibiera la orden de ingreso, la exmagistrada cooperó entregando los aparatos de los que disponía, entre los cuales se encuentran dos teléfonos. Junto con esto, entregó la clave de acceso a un correo electrónico que ahora será analizado por los investigadores. En total, la diligencia se extendió por cerca de dos horas.

Se trata de pesquisas encargadas por la fiscalía dirigida por la persecutora regional, Claudia Perivancich y se materializaron en la víspera de la cuenta pública de su gestión, que se llevará a cabo este jueves en Valparaíso.

Letelier, en una reciente entrevista con El Mercurio, reconoció que se le ofreció ayuda para llegar a la Suprema, en específico, por parte del exministro Juan Antonio Poblete, procesado por espionaje a periodistas. “Él me ofreció su ayuda antes, cuando estaba postulando, y le dije que no, porque primero tenía que ir en quina; le dije que después sí. Yo no volví a hablar con él del tema hasta cuando ya estaba nombrada”, señaló la exministra.

Agregó que “cuando ya llevaba unos meses en la Corte Suprema, él me llamó para preguntarme si le había dado las gracias a Mario Desbordes por mi nombramiento. Yo no lo conocía y le pedí su teléfono para agradecerle por su apoyo”. No obstante, ha descartado haber cometido irregularidades.

En la misma conversación con este medio, publicada el 3 de enero, precisó que a Desbordes lo conoció personalmente “hace un mes y medio”, cuando juró su hijo como abogado en la Suprema, y que le dijo “soy la ministra Letelier, y, como somos querellados juntos en una causa, por lo menos que nos conozcamos”.

A los chats con el exjuez Poblete, se sumaron otros publicados por The Clinic en marzo del año pasado. Aludían nuevamente a gestiones de terceros a su favor, esta vez hallados en el teléfono de Hermosilla. Mensajes entre el penalista y el ministro de la Corte Suprema Mario Carroza, daban cuenta de que el magistrado habría propiciado el contacto entre ambos, previo a su designación. Y eso fue reconocido por el propio Carroza a ese medio, al confrontárselo con los chats: “Siempre ayudé a la ministra Letelier. Yo siempre digo: es una de las personas que recomendé. Yo trabajé con ella desde el año 86”.

El 25 de abril de 2025, Letelier declaró como imputada sobre los chats y sobre dos encuentros que mantuvo con Hermosilla, ya estando en el máximo tribunal. Durante esa diligencia todavía estaba en el ejercicio de sus funciones como suprema.

Solo en diciembre pasado, cerca de Navidad, la ahora exministra cumplió el límite legal de edad para permanecer en el cargo y dejó el Poder Judicial, tras casi 45 años de carrera.

En ese marco, comentó sobre la crisis que atraviesa la institución: “Lo que ha pasado con el Poder Judicial, lo que está pasando, es terriblemente injusto, (...) porque al Poder Judicial lo han utilizado algunas personas para sus propios intereses, creando una opinión pública tremendamente invasiva y descalificadora con el Poder Judicial, con todos los jueces de la República”.

