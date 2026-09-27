Incautan 8,5 kilos de ketamina ocultos en envases de quitamanchas en Conchalí

Una chilena y un colombiano, ambos mayores de edad, fueron detenidos por personal de la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto en una importante diligencia que permitió incautar 8,5 kilos de Ketamina proveniente del extranjero.

El proceso investigativo realizado por los detectives permitió determinar que una encomienda proveniente de la ciudad de Ámsterdam, Países Bajos, arribaría al país con una carga de sustancia ilícitas por lo que al recibirse se montó un operativo en la comuna de Conchalí donde a través de una entrega controlada se pudo detener a los receptores de la droga.

La llamativa encomienda consistía en 18 potes plásticos de quitamanchas de ropa, de los cuales 15 de ellos trasportaban en su interior una sustancia cristalizada identificada como Ketamina.

La mujer chilena detenida tenía antecedentes policiales por el delito de Robo mientras que el sujeto colombiano contaba con una situación migratoria irregular, y además mantenía una expulsión administrativa vigente del Territorio Nacional.

PURANOTICIA