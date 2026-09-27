Pulso Ciudadano: Aprobación de Kast cae a 28,2% y desaprobación sube a 57,6%

La aprobación del Presidente José Antonio Kast volvió a bajar en septiembre y llegó a 28,2%, mientras que su desaprobación escaló a 57,6%, según la última edición de Pulso Ciudadano de Activa Chile.

La medición, realizada entre el 23 y el 25 de septiembre a 1.086 personas, muestra además un fuerte deterioro en la confianza hacia el mandatario y una creciente preocupación por la situación económica.

La aprobación de Kast cayó 5,6 puntos respecto de agosto, cuando alcanzó 33,8%, revirtiendo así el repunte registrado el mes anterior.

Con esta medición, el promedio de sus 12 mediciones como Gobierno se ubica en 32,0% de aprobación y 52,7% de desaprobación.

El escenario también se replica en el gabinete. La aprobación de los ministros llegó a 21,2%, mientras que la desaprobación alcanzó 63,6%.

La desaprobación de Kast es particularmente alta en la Región Metropolitana, donde llega a 62,9%, y entre las personas de 31 a 40 años, con 61,3%.

Por identificación política, alcanza 92,3% entre quienes se ubican en la izquierda. En contraste, la derecha registra 58,8% de aprobación y entre los partidarios del Gobierno esta llega a 86,9%.

La confianza en el Presidente también muestra un retroceso. El 57,7% declara tener poca o ninguna confianza en Kast, el nivel más alto de la serie.

En tanto, un 19,3% manifiesta mucha o total confianza, su registro más bajo como Mandatario, mientras que 23% declara una confianza intermedia.

La cifra contrasta con diciembre de 2025, cuando Kast era Presidente electo y un 36% de los encuestados decía tener mucha o total confianza en él. De esta forma, la confianza alta acumula una caída de 16,7 puntos.

ECONOMÍA

Los resultados se conocen en medio de un escenario económico marcado por el aumento del desempleo, una inflación que se mantiene como preocupación ciudadana y una proyección de crecimiento del PIB de entre 0,2% y 0,75%.

La encuesta sitúa a la economía entre los principales focos de preocupación. El 49,7% evalúa la situación económica del país como mala o muy mala, mientras que solo un 9,8% la considera buena.

Además, un 55,5% estima que la situación económica está peor que hace un año y un 40,8% cree que empeorará durante los próximos 12 meses, el nivel más bajo de optimismo registrado desde el inicio del Gobierno.

La percepción también se refleja en la evaluación de la situación personal. Un 41,7% califica negativamente su situación económica, porcentaje que aumenta a 49,8% entre los sectores D-E.

En materia de consumo, un 55,3% afirma que disminuirá sus gastos personales durante los próximos dos meses.

Otro 38,3% espera mantenerlos y solo 6,4% anticipa un aumento. Se trata de una cifra cercana al máximo histórico de 63,8% registrado en enero de 2023.

Entre los principales problemas del país, la delincuencia se mantiene en el primer lugar, con 45,2%. Le sigue el desempleo, que alcanza 36,7% y mantiene una trayectoria ascendente desde marzo, cuando marcaba 15,3%.

Más atrás aparecen la inflación, con 26,1%; el narcotráfico, con 18,9%; y la corrupción, con 18,8%.

ESCUDO DE LAS AMÉRICAS

La medición también consultó por la reciente adhesión de Chile al Escudo de las Américas, iniciativa impulsada por Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico y el crimen organizado.

Un 41,8% está de acuerdo o muy de acuerdo con la adhesión, mientras que 32,9% no se manifiesta ni de acuerdo ni en desacuerdo y 25,3% expresa su rechazo.

El respaldo alcanza sus mayores niveles entre los mayores de 51 años, con 49,9%; el segmento ABC1, con 55,1%; la derecha, con 64,3%; y los partidarios del Gobierno, con 86,4%.

En la zona norte, donde el narcotráfico constituye una de las principales preocupaciones, el apoyo llega a 46,2%.

INTERNACIONAL

El estudio también abordó la percepción de las principales potencias internacionales. Por primera vez en la serie de Pulso Ciudadano, China obtiene una imagen positiva superior a la de Estados Unidos entre los encuestados.

Un 38,7% declara tener una imagen positiva de China, frente a un 24,5% que manifiesta una valoración positiva de Estados Unidos.

En sentido contrario, la imagen negativa de EE.UU. llega a 38,3%, mientras que en el caso de China alcanza 16,4%.

Sin embargo, frente a la posibilidad de estrechar vínculos con una de las dos potencias, la opción mayoritaria es mantener una relación equilibrada.

Un 43% prefiere que Chile se relacione con ambas por igual, mientras que 24,3% opta por una mayor cercanía con China y 19,7% por Estados Unidos.

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