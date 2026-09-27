Detienen a dos sujetos por violentos robos bajo modalidad "amarrados" en la Región Metropolitana

Dos personas fueron detenidas por detectives de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Occidente, acusadas de participar en una serie de robos con intimidación registrados en sectores rurales del poniente de Santiago. La identificación del vehículo que utilizaban para cometer los delitos fue clave para dar con su paradero.

El trabajo investigativo de los detectives se desarrolló durante meses y en ellos efectuaron un profundo análisis de cámaras de seguridad, así como el tránsito de numerosos vehículos de interés, hasta poder identificar patrones de comportamiento en los delitos investigados.

Así, el personal policial pudo identificar y posicionar a uno de los imputados como integrante de una banda criminal dedicada a la comisión de robos en distintos sectores de la Región Metropolitana, para luego ser identificado por las víctimas.

Finalmente, el exhaustivo seguimiento de cámaras de tránsito y seguridad permitió dar con el domicilio de los imputados, en la comuna de La Pintana, previo seguimiento al vehículo en el que se trasladaban, mismo móvil utilizado para la comisión de los delitos.

El inspector de la BIRO, Matías Rojas, señaló que las diligencias permitieron establecer que una mujer habría colaborado con la banda, facilitando medios para concretar los robos.

El segundo detenido mantenía antecedentes por delitos como robo con violencia, robo con intimidación, receptación y homicidio frustrado.

Respecto de la forma en que operaban, el detective explicó que los sujetos actuaban coordinadamente para ingresar a los domicilios, intimidar a sus moradores y luego amarrarlos, una modalidad conocida como “amarrados”.

“Era un grupo, una estructura de individuos que participaban de manera concertada para posteriormente ingresar a domicilios, intimidar a sus víctimas y posteriormente amarrarlos”, explicó el policía.

Una vez que reducían a las víctimas, los delincuentes registraban los inmuebles y se llevaban dinero, joyas y otras especies de valor, que posteriormente eran vendidas en el mercado informal.

Las pesquisas establecieron que los imputados actuaban principalmente en viviendas de sectores rurales y apartados de Santiago, donde aprovechaban la extensión de los terrenos y la baja presencia de personas en las inmediaciones.

El inspector Rojas, finalmente detalló que a las víctimas “los violentan, intimidan y maniatan. Eran sumamente agresivos al momento de sustraer las especies y solicitar dinero, joyas, entre otros”.

PURANOTICIA