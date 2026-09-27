Ossandón por carta de Bachelet y Boric: "Hay que tener patas para hablar de soberanía"

La diputada RN María Ximena Ossandón cuestionó la declaración conjunta de Michelle Bachelet y Gabriel Boric contra la adhesión de Chile al “Escudo de las Américas” y afirmó que ambos exmandatarios “tienen que tener bastantes patas” para abordar el concepto de soberanía, apuntando a sus posturas sobre migración durante sus respectivos gobiernos.

“Me parece muy relevante lo que ellos hicieron, pero me parece que la forma, si es tan relevante, probablemente habría sido en una reunión privada y no a través de las redes sociales, porque hemos convertido algo que no existió nunca en nuestro país: que la política exterior se transforme en política nacional y de discusión nacional. Es bien inédito”, aseguró Ossandón en entrevista con Radio Bío Bío.

Y agregó que “una parte fundamental de esa carta habla de este peligro de la soberanía. Yo de verdad, y te lo digo muy sinceramente, yo creo que hay que tener bastantes patas para hablar de ese tema cuando en su minuto lo que era la oposición del presidente Sebastián Piñera se opuso a la Ley de Migración, la llevaron al TC, y por mucho tiempo pregonaron un supuesto derecho a la migración, cuestión que no existe en ningún lado si es que tú no migras cumpliendo las leyes del país al cual tú migras”.

“Era como derribar fronteras, no tenían que existir visas. En el fondo, la migración era un derecho cualquiera. ¿Qué pasó? Ahí sí que ponías en riesgo la soberanía del país, porque perdiste el control de quién entra al país”, añadió.

Y criticó que “eso ha sido un atentado mucho mayor, incluso contra nuestra soberanía en los últimos años. Es por eso que hoy día estamos viviendo lo que estamos viviendo, y es por eso que el presidente Kast está tratando de ordenar el tema de quién está en Chile, quién no está, quién está aportando y quién no está aportando”.

“Cuando pusimos en riesgo absolutamente nuestra soberanía, cuando las personas que eran lideradas por el grupo que representan Michelle Bachelet y Gabriel Boric, pregonaban este supuesto derecho a la migración y nosotros perdiendo absolutamente el control de nuestras fronteras, eso sí que ha sido grave”, aseguró.

Finalmente recomendó que “no rajemos vestiduras cuando nos conviene y hagamos los lesos cuando no. La política exterior la dirige el presidente de la República. Si él incurre en un tratado, es diferente, porque eso tiene que pasar y ser analizado por los organismos pertinentes y también por el Congreso”.

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