Incautan 350 kilos de droga avaluada en más de $2.300 millones en Melipilla: Seis personas fueron detenidas

La Policía de Investigaciones (PDI) incautó 350 kilos de distintos tipos de droga, avaluada en más de 2.300 millones de pesos, y detuvo a seis personas por el delito de tráfico de estupefacientes en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana.

Según indicó el subprefecto José Castillo, el procedimiento se desarrolló en el sector de Huilco Bajo, donde se observó a un grupo de personas descargando paquetes de dudosa procedencia desde un camión.

En ese contexto, los detectives realizaron un control voluntario, instancia en la que se percataron de que la rampa del vehículo presentaba una modificación destinada a ocultar la droga transportada, además de hallazgos al interior de las llantas de repuesto.

En detalle, los detenidos corresponden a seis personas: cuatro hombres y una mujer, todos de nacionalidad boliviana, entre ellos un menor de edad, además de un ciudadano chileno mayor de edad.

Tras la extracción de la sustancia ilícita, los detectives informaron que se incautaron 201 kilos de cannabis sativa, 101 kilos de clorhidrato de cocaína y 68 kilos de pasta base, con un avalúo total de $2.366 millones. Asimismo, se decomisaron siete teléfonos celulares, un camión y dinero en efectivo.

(Imagen: PDI)

PURANOTICIA