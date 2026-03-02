Plan de Emergencia Habitacional alcanza meta de 260 mil viviendas entregadas

En el contexto de una visita inspectiva a las obras del proyecto habitacional “Chincol” en la comuna de Renca, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguró que su cartera cumplió con la meta del Plan de Emergencia Habitacional (PEH).

El plan logró entregar exitosamente las 260 mil viviendas comprometidas por el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, permitiendo el acceso a soluciones definitivas y de alto estándar a lo largo de todo el país.

Montes dijo que “este hito resulta aún más significativo si consideramos que se implementó en condiciones adversas, con un sector de la construcción deprimido por los efectos de la pandemia, el alto costo de los materiales y las barreras de acceso al crédito para las familias”.

“El plan fue la herramienta clave para enfrentar la crisis y asegurar, adicionalmente, la continuidad de la política habitacional con más de 150 mil viviendas en pleno desarrollo para Chile. Precisamente por ello es tan valiosa su extensión a 2029, porque se consolida una gestión con visión de Estado y capacidad técnica renovada para enfrentar el déficit habitacional en el país”, añadió el secretario de Estado.

El cumplimiento de la meta nacional se sustenta en resultados regionales de gran impacto, donde diez regiones alcanzaron su meta local, llegando incluso a superarla en más del 150% en algunos casos.

El despliegue territorial permitió que el plan llegara con soluciones habitacionales al 97% de las comunas del país, incluyendo zonas rurales, insulares y remotas.

Asimismo, se registraron cifras históricas de construcción en las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama en comparación con el periodo 2014-2021, mientras que la vivienda pública llegó a aportar el 57% de la inversión inmobiliaria nacional.

La actividad del cumplimiento de este hito se desarrolló en el proyecto “Chincol” en Renca, una obra que presenta un 93% de avance y que utiliza tecnología de industrialización en madera certificada para reducir los tiempos de ejecución en más de un 30%.

En tanto, el alcalde de Renca, Claudio Castro, destacó que “este es un proyecto emblemático con terminaciones de gran calidad que enorgullecen, que responde no solamente a una transformación urbana, sino que pone en valor el espacio cerca del centro cívico y la futura estación de tren Santiago-Batuco”.

El alcalde también señaló que desde el 16 de marzo estará disponible la plataforma de postulación para este proyecto de Arriendo a Precio Justo, el cual será administrado por el municipio y ofrecerá 104 departamentos con altos estándares de eficiencia energética, además de dos espacios para el comercio.

Por su parte, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, expresó que “hemos avanzado mucho y por cierto que todavía nos queda, pero ya hemos iniciado un camino hacia otorgar dignidad a las familias que van a vivir acá, con este proyecto de alto estándar”.

Finalmente expresó que con Renca “somos comunas hermanas, somos parte del Servicio Local de Educación Pública, compartimos parques, y eso es relevante porque la ciudad no es solamente construir viviendas, sino que también vayan acompañadas de servicios, equipamientos sociales, salud, deporte, áreas verdes, educación y seguridad”.

