Incautan 10 armas y drogas avaluadas en más de $10 millones en Renca y Lampa: dos personas detenidas

Detectives del equipo Modelo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal de Renca de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a dos personas que integraban un clan familiar por los delitos de infracción a la Ley de Drogas y de Armas, en las comunas de Renca y Lampa.

Tras el proceso investigativo, en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, los policías dieron cumplimiento a órdenes de entrada y registro para tres domicilios, donde se realizaba la venta y el acopio de drogas y armas.

En detalle, se logró la incautación de dos armas de fuego tipo revólver, dos armas de fuego tipo pistola y una subametralladora a fogueo, todas aptas para el disparo; además de un arma de fuego tipo revólver y cuatro pistolas a fogueo, no aptas para el disparo, junto con munición, cargadores y accesorios, tales como extensores y un supresor de sonido.

Asimismo, se incautaron 508,86 gramos de cannabis, 1.134,07 gramos de clorhidrato de cocaína y 294,31 gramos de cocaína base, todo avaluado en $10.648.890; además de tres teléfonos celulares y elementos de dosificación.

PURANOTICIA