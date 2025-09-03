Inauguran renovado Terminal Nacional del Aeropuerto de Santiago: permitirá recibir a 20 millones de pasajeros al año

Después de dos años de obras, este miércoles fue inaugurada la fase final del proyecto de remodelación y ampliación del Terminal Nacional del Aeropuerto de Santiago.

El plan de modernización, que implicó una inversión de US$ 60 millones, aumentó la capacidad del recinto para recibir hasta 20 millones de viajeros al año y responde al 56% de aumento que ha experimentado el flujo de pasajeros nacionales desde 2015, cuando Nuevo Pudahuel inició la concesión del Aeropuerto de Santiago.

De esa forma, se aumentaron de 22 a 38 las puertas de embarque (25 en puentes y 13 remotas) y se duplicaron las cintas de retiro de equipaje para ofrecer hasta un total de 12 en los horarios de mayor demanda.

También se habilitó una segunda zona de embarque oriente, con seis nuevas máquinas de control, para permitir un acceso directo a las Puertas B, lo que reducirá las distancias de las caminatas para los pasajeros. A esto se suma una conexión directa con las Puertas D, que podrán funcionar para vuelos nacionales o internacionales, lo que permitirá una mayor flexibilidad operacional a las aerolíneas.

La ceremonia fue encabezada por el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; la ministra de Obras Públicas, Jessica López; el Gerente General de Nuevo Pudahuel, Nicolas Claude; además de la presidenta del directorio de Nuevo Pudahuel, Valérie Vesque-Jeancard, el director ejecutivo de ADP International, Fernando Echegaray, y el presidente de VINCI Airports, Nicolas Notebaert, entre otras autoridades.

La ministra López señaló que "como Gobierno estamos cumpliendo el compromiso de entregar el terminal nacional al público antes de Fiestas Patrias. Con esto, estamos dando término al proceso de renovación del aeropuerto Arturo Merino Benítez, con un nuevo terminal internacional que se entregó el año 2022, y ahora con este terminal nacional remodelado con los más altos estándares de infraestructura aeroportuaria. Son muchas las personas que se verán beneficiadas con la inauguración de estas obras, personas que viajan por trabajo cada día hacia las regiones de Chile, en particular hacia el norte, y todos merecen un mejor servicio que viene a mejorar su calidad de vida".

El gerente general del Aeropuerto de Santiago, Nicolas Claude, señaló que “la entrega de este nuevo terminal es un hito que nos proyecta al futuro como una plataforma sólida de conectividad dentro del país. Hemos duplicado la capacidad operativa, modernizado la experiencia de usuario y hemos sumado estándares internacionales de infraestructura y servicios. Al cumplir 10 años desde que iniciamos la concesión, demostramos nuestro compromiso de hacer de Santiago un aeropuerto de referencia en Latinoamérica”.

El nuevo terminal también exhibirá una renovada oferta comercial 49 locales entre tiendas de retail (23) y oferta gastronómica (26). Además, los cinco salones lounge del terminal serán reacondicionados, mediante la nueva licitación que está en proceso, para ofrecer una experiencia de mayor estándar.

“Con esta obra, el Terminal Nacional se consolida como la mayor plataforma de conectividad dentro de Chile, con una infraestructura de alto estándar, que elevará la experiencia de los pasajeros y permitirá al aeropuerto seguir contribuyendo al crecimiento del país”, señala Valérie Vesque-Jeancard, presidenta del directorio de Nuevo Pudahuel y directora general de VINCI Airports.

El presidente de ADP Internacional, Fernando Echegaray, dijo que los nuevos espacios que se incorporan facilitarán la accesibilidad de los pasajeros. “Habrá dos accesos directos a las puertas de embarque A y B, además de más máquinas de control, comercios y servicios que, en conjunto, contribuirán al sentido de hospitalidad con el que fue diseñado el proyecto”.

La remodelación del Terminal Nacional (T1) se ejecutó en dos fases y contempló la intervención de 35.000 m² del edificio original. En la primera etapa se habilitó una nueva zona de llegadas nacionales y en septiembre del año pasado se puso en servicio el nuevo edificio T1-A, que sumó 17.334 m² y ocho puertas de embarque adicionales al edificio.

FLUJO DE PASAJEROS EN FIESTAS PATRIAS

La entrega de la fase final del proyecto de modernización del T1 cumple el compromiso del Gobierno de habilitar este espacio antes de las Fiestas Patrias.

De acuerdo a las proyecciones del Aeropuerto de Santiago, a partir de la información entregada por las aerolíneas, entre el miércoles 17 y el domingo 21 de septiembre viajarán 353.407 personas. Este último será el día de mayor afluencia, con 78.056 pasajeros que volverán durante esa jornada a Santiago.

Entre los principales destinos nacionales elegidos por los viajeros están Calama (27.199), Antofagasta (23.218), Puerto Montt (22.720), Iquique (17.146) y Concepción (16.677), mientras que entre los internacionales lideran Buenos Aires (25.368), Lima (23.121), Sao Paulo (22.741), Río de Janeiro (14974) y Bogotá (10.163).

