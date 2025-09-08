Inauguran nuevos pabellones del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna destruidos en incendio de 2023

El Ministerio de Salud inauguró oficialmente los nuevos pabellones del Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna, marcando un hito en la recuperación del establecimiento tras el incendio del 26 de octubre de 2023.

La nueva infraestructura incluye la reconstrucción completa de nueve quirófanos con sus áreas de apoyo, la habilitación de la Unidad de Pensionado con 10 camas básicas en habitaciones dobles, la recuperación de la cubierta del sector afectado y la construcción de un nuevo piso mecánico.

La intervención contempló además la normalización de especialidades críticas como climatización, electricidad, sanitarios, comunicaciones de datos y gases clínicos.

Los renovados pabellones destacan por sus altos estándares tecnológicos y de seguridad, incluyendo sistemas de climatización de última generación, puertas ignífugas, espacios prequirúrgicos mejorados con baños incorporados y vestidores más cómodos para el personal. Especialmente diseñados para pacientes pediátricos, cuentan con un relato gráfico amigable y cercano a la infancia.

La ministra Ximena Aguilera destacó la relevancia de inaugurar los nueve pabellones a menos de dos años del siniestro, subrayando que "esto no habría sido posible sin la colaboración, el trabajo, la flexibilidad y el empuje de los directivos del servicio y del hospital, sin la colaboración de los establecimientos públicos y privados, y la flexibilidad y el compromiso del personal de salud que estuvo todos estos meses trasladándose, pero tratando de trabajar por y para sus pacientes".

La secretaria de Estado recordó especialmente el heroísmo del personal médico que continuó una cirugía durante el incendio hasta asegurar el bienestar del paciente, y reconoció el apoyo fundamental de Fonasa, que con sus convenios permitió mantener la atención continua en este centro, fundamental para garantizar las Garantías Explícitas en Salud (GES) en cardiocirugía pediátrica.

La autorización sanitaria de las nuevas instalaciones fue otorgada por la Seremi de Salud Metropolitana, verificando el cumplimiento de todos los estándares de seguridad y calidad requeridos para su funcionamiento.

Finalmente, el Minsal destacó que el Hospital Dr. Luis Calvo Mackenna recupera así su plena capacidad productiva, asegurando la continuidad de atenciones complejas fundamentales para la salud infantil del país.

PURANOTICIA