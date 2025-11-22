Impulsan plan para frenar malos tratos ligados al uso de la TNE

Con un llamado a mejorar la convivencia dentro del transporte público, autoridades del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) dieron inicio este sábado a una nueva campaña dirigida a choferes y usuarios de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE). La iniciativa se lanzó en el terminal de la empresa Bupesa, en Peñaflor, con la presencia de la directora de Junaeb, Camila Rubio, y el seremi metropolitano de Transportes, Rodrigo Valladares.

Bajo el lema “Súbete al buen trato”, la actividad busca enfrentar una problemática que se ha vuelto recurrente en distintos puntos del país: los malos tratos asociados al uso de la TNE, documento que garantiza tarifa rebajada para estudiantes de enseñanza básica, media y superior.

Durante el evento, el MTT dio a conocer cifras preocupantes. Según los registros oficiales, las regiones Metropolitana y de Valparaíso concentran cerca del 50% de los reclamos formales realizados por estudiantes debido a situaciones de mal trato en buses, troles o microbuses rurales al momento de utilizar el beneficio.

Capacitación y diálogo para mejorar la convivencia

Las acciones presentadas incluirán encuentros formativos destinados tanto a conductores como a estudiantes, con apoyo académico de la Universidad de Chile. Tal como explicó Junaeb en un comunicado oficial, estas “actividades buscan entregar técnicas de manejo emocional y abrir espacios de diálogo que contribuyan a mejorar la convivencia en los viajes”.

La directora de Junaeb, Camila Rubio, destacó la urgencia de abordar el problema, considerando la masividad del beneficio. “Diariamente alrededor de 2 millones de estudiantes se desplazan en diferentes localidades del país por medio de la TNE”, señaló. Agregó que la institución está comprometida en que el transporte escolar sea “un espacio seguro, donde prevalezcan el respeto y la buena convivencia”.

PURANOTICIA