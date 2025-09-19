Impresionantes saltos en paracaídas de comandos al inicio de la Parada Militar

Con impresionantes saltos en paracaídas de los comandos del Ejército se inició la Parada Militar 2025. Los boinas negras saltaron desde unos 3.500 metros de altura y cayeron impecablemente en medio de la elipse del Parque O'Higgins frente a las autoridades encabezadas por el Presidente Gabriel Boric.

Los saltos estuvieron a cargo de 21 efectivos que de esta manera conmemoraron los 60 años de la Escuela de Paracaidistas y Fuerzas Especiales del Ejército.

En la Parada Militar 2025 participarán más de 8.300 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden, de los cuales el 22% son mujeres. Este año el Ejército de Chile cumple 215 años de vida, por lo que desfilarán dotaciones especiales que representarán distintos momentos de la institución.

Entre estas se cuentan la sección histórica del Regimiento de Infantería N°1 “Buin”, Regimiento de Artillería N°1 “Tacna”, otra del Regimiento de Caballería N°3 “Húsares” y 3 piezas de Artillería Montada Krupp con un carro municionero del Regimiento Escolta Presidencial N°1 “Granaderos”.

