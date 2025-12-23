"Impresionante": Presidente Boric acusa a "sectores de la derecha" de apropiarse de la Ley de 40 Horas

En la ceremonia de entrega del Premio Manuel Bustos Huerta 2025, el Presidente Gabriel Boric lanzó duras críticas a sectores de la oposición, al tiempo que destacó los avances en materia laboral impulsados por su gobierno.

El reconocimiento, que distingue a líderes sindicales por su compromiso con los derechos de los trabajadores, fue otorgado este año a Olimpia Riveros, dirigenta de la CUT y concejala de Concepción, y a Luis Fuentealba, histórico dirigente sindical desde 1963.

Durante su discurso, el Mandatario subrayó los logros alcanzados en reformas sociales: “Me alegra también, y creo que tenemos que celebrarlo, haber empujado reformas laborales que han mejorado la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Ahí está el Copago Cero, la reducción de la jornada laboral a las 40 horas. Ahora se la trata de apropiar sectores de la derecha. Impresionante”.

El jefe de Estado cuestionó además el rol de la oposición en el debate sobre la reducción de la jornada laboral: “¿Cuánto ridiculizaron a la entonces diputada Camila Vallejo cuando la presentó?”.

Boric continuó enumerando otras medidas: “El aumento significativo del sueldo mínimo. Los salarios llevan creciendo por sobre la inflación más de 30 meses, más de 34 meses. Ahí está la protección a los trabajadores de la minería. Ahí está la ley de conciliación laboral, que también es tremendamente importante. Prontamente vamos a presentar para su discusión la ley de negociación ramal, que es un compromiso que tenemos con las organizaciones de trabajadores”.

Finalmente, el Presidente enfatizó la necesidad de mantener el rumbo de las transformaciones: “Evitar retrocesos y avanzar hacia un trabajo decente con salarios dignos, con la ampliación de la negociación laboral, con más sindicalización, con más capacitación que dé cuenta de la profunda transformación tecnológica que se está produciendo en el mundo del trabajo, no va a ser fruto de la casualidad, sino que será fruto de nuevas luchas”.

“Y en este ancho camino necesitamos dirigentes sindicales como Olimpia, como Luis Fuentealba, como Manuel Bustos y tantos otros, que han inspirado el largo camino del movimiento sindical chileno”, finalizó.

