Impacto en barrio Meiggs por doble homicidio: víctimas recibieron entre 10 y 15 disparos

Dos hombres fueron asesinados a balazos en el barrio Meiggs de Santiago luego que se encontraran los ocupantes de dos vehículos en el lugar.

Las víctimas, quienes llegaron en el mismo automóvil, sufrieron los ataques en diferentes lugares, ya que el conductor logró escapar algunas cuadras.

El hecho tuvo lugar a las 22:00 horas de este lunes en la intersección de calles Almirante Blanco Encalada con Conferencia, hasta donde llegaron un vehículo color negro -donde se movilizaban las víctimas- y otro plateado.

Desde el primero, un sujeto subió al vehículo plateado y a los pocos segundo escapa hacia su automóvil, seguido por un sujeto armado que le disparó en múltiples ocasiones, incluso cuando se sube al asiento del copiloto, según se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad.

Posteriormente, el conductor del vehículo negro logró escapar a pie, pero fue alcanzado por los homicidas en la intersección de calles Claudio Gay con Bascuñán Guerrero, donde le dispararon en reiteradas ocasiones.

El doble homicidio comenzó a ser investigado por la Fiscalía ECOH Metropolitana, el OS9 de Carabineros y el Labocar, que realizó peritajes en el lugar.

En el sitio del suceso, la fiscal ECOH Paola Salcedo señaló que "llegan dos vehículos a este lugar, desciende la primera víctima que se ingresa al segundo vehículo, y luego es impactado por un sujeto que le produce impactos balísticos en el cuerpo. El conductor huye del lugar y es alcanzado en otra arteria cercana, donde también se le da muerte por impacto balístico".

Sobre las causas del doble homicidio, la fiscal dijo que "por el momento, no es posible determinar cuál es el móvil de la muerte de las víctimas, porque inclusive tampoco tenemos las identidades aún".

"En ambos lugares donde le dan muerte a las víctimas hay aproximadamente de 10 a 15 impactos balísticos en cada uno de ellos", concluyó la fiscal Salcedo.

