Impactante femicidio con posterior suicidio en Santiago: sujeto de 21 años mató a su pareja y luego se quitó la vida lanzándose del piso 11

Un impactante caso de femicidio y posterior suicidio se registró durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Santiago, donde un hombre mató a su pareja con un arma blanca, luego de golpearla junto a su hijo de un año, y luego se arrojó por el balcón al ingreso de Carabineros al departamento. El padre de la mujer –que llegó en su auxilio– también resultó herido, junto con otro residente del edificio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 horas en un edificio de calle Portugal con Porvenir, hasta donde concurrió personal policial por un episodio de violencia intrafamiliar en un departamento del piso 12. En el lugar, los vecinos estaban conmocionados y gritaban por ayuda ante la agresión que sufrían la mujer y su hijo.

Carabineros irrumpió en el departamento y encontró ya fallecida a una mujer con lesiones provocadas por un objeto cortopunzante. El agresor, en tanto, intentó tomar al niño, pero los funcionarios policiales lo apuntaron y se lo impidieron, tras lo cual el sujeto se descolgó por el balcón al departamento de abajo, donde agredió a su propietario, un hombre de 72 años.

Finalmente, el violento sujeto se arrojó por el balcón y murió en el lugar. Personal del SAMU también verificó la muerte de la mujer agredida y atendió al padre de la víctima, quien sufrió una herida cortante en el rostro al intentar ayudarla.

El dueño del departamento del piso 11, al que se descolgó el violento agresor, también fue apuñalado, por lo que de igual manera recibió atención médica del SAMU.

El agresor fue identificado como P.A.Z.B., de 21 años, nacionalidad chilena, quien ya tenía antecedentes por violencia intrafamiliar; en tanto que la mujer asesinada es A.I.C.P., de 21 años, también chilena, quien al parecer había retomado la relación con este sujeto. El niño no sufrió lesiones y quedó al cuidado de su abuela.

Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, el caso será investigado por el OS9 de Carabineros. Los peritajes en el sitio del suceso quedaron a cargo del Laboratorio de Criminalística de Carabineros.

