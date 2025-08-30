Impactante choque: Vehículo embiste a motociclista y se incrusta en una casa, dejando a una persona fallecida en Maipú

Un motociclista falleció anoche tras ser impactado por un vehículo menor en la intersección de avenida El Olimpo con avenida Sur, en Maipú.

El accidente se habría producido luego de que uno de los conductores no respetara una luz roja, situación que está siendo investigada para determinar responsabilidades.

Según Carabineros, en el automóvil viajaban tres personas que se habrían dado a la fuga tras el choque. La víctima murió horas más tarde mientras recibía atención médica.

El teniente Cristián Cares, de la SIAT, detalló que “el vehículo se volcó y terminó en el jardín de dos viviendas, causando daños materiales sin dejar más lesionados. Además, el automóvil tenía encargo por robo y en su interior se encontró un arma de fuego, actualmente bajo peritaje para establecer si estaba inscrita o modificada”.

Por instrucción del Ministerio Público, el caso está siendo investigado por la SIAT y posteriormente por el Departamento de Criminalística (Labocar).

“Es por ello que el equipo SIAT, una vez en un lugar, realiza diferentes pericias técnicas en el lugar del accidente, tales como levantamiento planimétrico, pericia de los sistemas de los vehículos involucrados, con la finalidad de establecer su dinámica y causar basal, que es lo que estamos realizando en este momento”, explicó Cares.

PURANOTICIA