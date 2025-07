Imágenes muestran al sicario junto a dos desconocidos tras abandonar penal Santiago 1

El sicario venezolano Osmar Ferrer Ramírez se fue acompañado por dos desconocidos tras abandonar el penal Santiago 1. Al parecer los sujetos lo estaban esperando y, ante esta situación, el fiscal metropolitano Occidente, Marcos Pastén, a cargo de la indagatoria, dijo que le llama la atención.

Las imágenes de Ferrer Ramírez alejándose del penal junto a los desconocidos fueron difundidas por T13 y en una entrevista con el canal el fiscal expresó que "llama la atención lo que ustedes acaban de revelar en su nota, que el imputado sale y afuera había personas que lo estaban esperando".

Consultado por las causas que habrían permitido la liberación del sicario, Pastén indicó que "hasta ahora, lo que yo diría con total responsabilidad, es que el sistema es totalmente vulnerable".

"Puede ser un error, una cadena de errores, puede haber alguna intencionalidad, puede ser que alguien haya tomado conocimiento de estos hechos y no haya avisado (...) Mi olfato de fiscal me dice que se hace necesaria una investigación exhaustiva, que no puedo descartar la comisión de delitos de funcionarios", añadió.

"Me encantaría poder decir que hay una cadena de errores, porque querría decir que el sistema está sano, pero el deber que yo tengo es no descartar ninguna hipótesis", agregó.

Respecto a la magistrada Irene Rodríguez, quien formalizó al sicario, el fiscal informó que "ella está en calidad de testigo, hizo entrega voluntaria de su teléfono celular, pero estas investigaciones son dinámicas y tendremos que averiguar qué antecedentes arrojan las indagatorias para ver si es necesario hacer alguna imputación y esa calidad tendrá que cambiar".

