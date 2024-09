Ilabaca apunta a una "incapacidad" del oficialismo de generar nuevos liderazgos ante candidatos de derecha "poco competitivos"

El diputado del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, abordó los resultados de las últimas encuestas que señalan una preferencia significativa por la expresidenta Michelle Bachelet como eventual candidata presidencial, por sobre las alternativas de la oposición.

Para el parlamentario, los datos revelan una derecha con candidatos “poco competitivos” aunque también dan cuenta de una “incapacidad” del oficialismo por generar nuevos liderazgos.

Respecto a los sondeos, el legislador comentó que “lo que hoy las encuestas nos muestran es lo poco competitivos que son los candidatos de derecha, que hace mucho rato se encuentran en campaña presidencial”.

Sobre lo anterior, agregó que “son alcanzados por una expresidenta que ha manifestado por todos los medios que no es candidata, que no quiere competir, que no quiere volver a ser por tercera oportunidad presidenta de todos los chilenos”.

No obstante, señaló que “además demuestra una tremenda incapacidad de los partidos del oficialismo de poder generar nuevos liderazgos que enfrenten a esta derecha fracasada, tratando de conducir un país que requiere con urgencia avanzar respecto a las necesidades que hoy padecen”.

