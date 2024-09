Ilabaca acusa "pánico" de Kast tras ataques a Bachelet y Boric y afirma que "es un peligro para la democracia"

El diputado Marcos Ilabaca del Partido Socialista (PS) acusó a José Antonio Kast de entrar en “pánico”, luego de sus declaraciones contra el Presidente Gabriel Boric y la exmandataria Michelle Bachelet pronunciadas en Argentina.

En opinión del legislador, el líder republicano se equivoca si “cree que tendrá algún tipo de ganancia electoral” con esta arremetida, que no es más que una respuesta al alza en las encuestas de la exjefa de Estado.

“Es bien llamativo que José Antonio Kast, cuando sale al extranjero saca la voz”, sin embargo; “cuando está en el país es incapaz de responder cuestiones tan sencillas como de dónde se financia su actividad política. Y no sólo no explica, sino que además se molesta con este tipo de preguntas”, agregó.

Además, el parlamentario afirmó que lo que manifiesta Kast “es un fuerte pánico a que la expresidenta Bachelet irrumpa en la carrera presidencial. Cuestión que ella misma ha descartado públicamente”.

“Como Kast cada día pierde más apoyo en la ciudadanía, considera que atacar al Presidente Boric y a la expresidenta Bachelet tendrá algún tipo de ganancia electoral”, dijo.

“Un político chileno que sale por el mundo a criticar a las autoridades, es un peligro para la democracia. No puede ser tan irresponsable criticando al país cada vez que está afuera”, concluyó.

Cabe recordar que el exdiputado realizó estas críticas durante su intervención en el Foro Madrid 2024, que se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina.

En la instancia, Kast sostuvo que “en Chile, lamentablemente, hemos perdido el rumbo. Y esto fue hace varios años. Un país, ejemplo a nivel mundial de orden, libertad y progreso económico, ha ido cayendo paso a paso en los últimos años. Un país donde se respetaba la ley y la autoridad, donde se protegía y promovía la libertad y donde se crecía de manera integral y con fuerza”.

En esta línea, afirmó que “cuando empezó este deterioro, esta pesadilla en Chile, fue cuando gobernaba quien hoy pretende ser por tercera vez gobernante de Chile, que es Michelle Bachelet”.

“Fue durante su gobierno en que comenzó el deterioro y debilitamiento del sentido de autoridad, la destrucción de la certidumbre jurídica y la proliferación de la inmigración ilegal y muchas otras causas que hoy día nos tienen muy complicados”, aseguró.

Junto con ello, aseveró que “fue durante su gobierno en que se comenzaron los atentados a la libertad individual, la restricción a las libertades fundamentales. Fue en su gobierno que se iniciaron las reformas económicas y educacionales que han limitado el desarrollo y crecimiento de nuestra patria”.

Además, señaló que “hoy nos gobierna curiosamente, un Presidente que partió su carrera política criticando lo que hacía Michelle Bachelet, pero como para ellos no hay límite, no hay vergüenza, hoy día no tiene problema en decir que es su líder espiritual, la que lo convoca y lo inspira, es precisamente Michelle Bachelet”.

“Esa es la izquierda, en Chile han llegado a catalogar a algunos dirigentes políticos como expertos circenses por la cantidad de volteretas que se dan, y que han parado donde mismo con la misma cara, sin vergüenza, es decir, hay personas que son sinvergüenzas”, añadió.

Kast dijo “no tengo dudas de que lo que estamos haciendo aquí, cada uno en sus naciones, va a permitir recuperar esa libertad, vamos a terminar con esas restricciones que impiden el desarrollo progresivo de nuestras naciones”.

