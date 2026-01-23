Ignacio Walker asegura que el gabinete de José Antonio Kast "no tiene diseño" ni "entidad política"

El excanciller Ignacio Walker se refirió a la agenda internacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los desafíos de Francisco Pérez Mackenna como ministro de Relaciones Exteriores de la siguiente administración y el futuro de las fuerzas oficialistas.

En diálogo con T13 Radio, analizó los quiebres en el actual oficialismo tras el veredicto absolutorio del caso Gustavo Gatica: “Así como hay varias derechas, hoy día se habla de las derechas, y vamos a ver qué ocurre con esta. A propósito, una de las críticas que hacía Pablo Longueira que yo sí comparto, es que no hay coalición política. En el gobierno y el esquema del gabinete, no hay coalición política. La coalición política es muy importante en un gobierno, porque es la proyección del gobierno”.

“Por ejemplo, la Concertación fue una coalición política con sentido estratégico, de mediano y largo plazo, gobernamos 20 años con 4 gobiernos. Aquí va a haber 3 oposiciones. Una, la de Apruebo Dignidad, por así decirlo, Partido Comunista, Frente Amplio, que han sido los principales protagonistas, Gabriel Boric, Jeannette Jara”, añadió.

“Esa es una oposición, con las tensiones internas que podríamos hablar. Segundo, el Socialismo Democrático, que siempre ha tenido una dificultad particular, la vieja discusión de hacer un solo partido, pero el socialismo democrático es una realidad. Y tercero, la Democracia Cristiana. La Democracia Cristiana tiene 3 senadores y 8 diputados, no es menor esa representación”, afirmó Walker.

En ese sentido, el exsenador agregó que “la pregunta es qué va a pasar con el Partido de la Gente y el Partido Nacional Libertario, que no son parte del gobierno y que suman 22 diputados. Entonces, aquí no hay definitivamente un diseño político sobre el próximo gobierno. Hay un gabinete, que es solo un traje a la medida del Presidente entrante, José Antonio Kast”.

“Insisto, deseo que le vaya bien, pero es un gabinete que no tiene diseño, que no tiene entidad política, que no es coalición, que va a tener tres oposiciones y con Nacional Libertarios y el Partido de la Gente en el limbo. Entonces, no es un escenario muy prometedor”, advirtió la exautoridad.

POLÍTICA INTERNACIONAL Y RELACIÓN CON EE.UU.

En cuanto a los desafíos del futuro gabinete del Presidente electo, José Antonio Kast y de Francisco Pérez Mackenna en su rol de canciller, Walker sostuvo: "Yo creo que a él hay que darle una oportunidad. Primero, yo deseo que al Presidente Kast le vaya bien, como gobierno, como gabinete, y eso incluye al ministro de Relaciones Exteriores. Hay que darle una oportunidad”.

“Mire, yo siempre he pensado que la política exterior tiene que estar al servicio de la estrategia de desarrollo del país. Eso fue la realidad de la Concertación 20 años, es la coalición más exitosa de la historia de Chile, no me cansaré de decirlo. Entre otras cosas, porque logró que la política interna, por cierto, pero también la política externa estuviera al servicio de una estrategia de desarrollo, que insertó a Chile internacionalmente en términos políticos y económicos como nunca ha existido en la historia del país”, recordó.

“Entonces, si la propuesta y el diseño, ya hablaremos sobre si existe diseño o no, pero si el diseño del Gobierno del Presidente Kast, el Presidente entrante, en materia de política exterior, va a ser que esta va a estar al servicio de la estrategia de desarrollo, yo creo que hay que darle una oportunidad, que sería interesante. Tenemos el caso de Alfredo Moreno, que era un alto ejecutivo de un grupo económico en Chile, que fue un buen ministro de Relaciones Exteriores", agregó.

Respecto a la agenda del líder de la Casa Blanca, Donald Trump, en el Foro Económico Mundial de Davos y la presentación de su “Consejo de Paz”, Walker planteó que "acompañado de 19 jefes de Estado en Davos. No en Naciones Unidas, sino que en Davos. Que es un foro muy interesante, por supuesto, de la sociedad civil, internacional, los empresarios, los jefes de Estado, pero hay muchas dudas sobre la eficacia, sobre la legitimidad de esto, que parece más bien una propuesta de desarrollo inmobiliario. Yo vi la presentación de Jared Kushner, el yerno del presidente Trump, además todo esto es en familia”.

“Y la verdad es que hay muchas interrogantes. El plan de los 20 puntos está funcionando, hay un cese al fuego, el plan de de gaza presentado por Donald Trump, que fue acogido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso es importante, con la abstención de China y de Rusia, pero eso era para permitir que funcionara. Entonces, hay una legitimidad de ese plan, pero el Consejo de Paz merece muchas dudas respecto de los actores centrales. Un consejo dirigido, por supuesto, por Donald J Trump, presidente de Estados Unidos", cerró.

