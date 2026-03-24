Ignacio Malig fue nombrado como nuevo director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena

El Presidente José Antonio Kast anunció el nombramiento de Ignacio Malig como nuevo director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), quien comenzará a ejercer sus funciones de manera inmediata.

El abogado ya se había desempeñado como director nacional de la Corporación entre junio de 2019 y mayo de 2022, nombrado entonces por el Sistema de Alta Dirección Pública.

Dentro de las principales funciones desarrolladas en dicho período se encuentran coordinar el funcionamiento interno de la Corporación, tanto a nivel nacional como regional; presidir el Consejo Nacional de la Corporación, relacionándose con sus miembros, representantes indígenas y subsecretarios; coordinar con los distintos ministros y subsecretarios las políticas públicas indígenas sectoriales, y proponer y crear políticas públicas indígenas, entre otras.



Asimismo, como director nacional de Conadi se desempeñó como representante del Estado ante el Fondo para el desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC); participante del Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos, y expositor del Estado de Chile ante el Comité para la eliminación de la Discriminación Racial de la ONU en Ginebra, Suiza.

El profesional se mostró muy motivado frente a sus nuevos desafíos. “En un momento cuando el orden y la transparencia son vitales, la urgencia con la que se debe trabajar requiere de conocimiento en temas indígenas y administrativos, en lo que espero pueda aportar con mi experiencia en la institución”, señaló, recordando que “cuando fui director nacional, trabajé en conjunto con cientos de comunidades y asociaciones indígenas en todo el país y de los 11 pueblos indígenas, en momentos tan difíciles como la pandemia”.

Cabe señalar que Ignacio Malig es abogado de la Universidad de la Frontera, con un MBA en alta gerencia pública, de la misma casa de estudios.

Cuenta con una trayectoria laboral de 17 años, y entre los cargos que ha ejercido en el sector público se cuentan también su desempeño como secretario regional Ministerial de la Araucanía, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (2018-2019), jefe de gabinete de la CONADI (2010-2014), y fiscal de subvenciones del Ministerio de Educación.

Además, se ha desempeñado en el ámbito académico y el sector privado, destacando en asesorías en materia indígena y procesos de diálogo y consulta.

(Imagen: Conadi)

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