Ignacio Briones aplaudió la llegada de Jorge Quiroz al Ministerio de Hacienda: "Lo veo súper empoderado"

Ignacio Briones comentó que tuvo una reunión con Jorge Quiroz, quien este martes será oficializado como ministro de Hacienda del Gobierno de José Antonio Kast, y para quien solo tuvo palabras de elogio.

En entrevista con T13 Radio, la exautoridad contó que tuvo una charla con el economista sobre permisología y afirmó que fue una “muy buena reunión” ya que es un tema de interés común y que fue conversado durante la campaña presidencial, cuando estaba del lado de la candidatura de Evelyn Matthei.

“Era uno de los puntos donde teníamos coincidencia. Tuvimos divergencia en otros temas, aunque más de órdenes de magnitud que de dirección”, dijo Briones en referencia a la promesa de campaña de Kast de aplicar un recorte de gasto de US$ 6.000 millones en 18 meses para corregir el déficit fiscal.

El extitular de la cartera de Hacienda comentó que ve con buenos ojos a Jorge Quiroz de cara al desafío de asumir la dirección de Teatinos 120.

“Lo veo súper empoderado, lo que me parece muy valioso. Un ministro de Hacienda tiene que estar empoderado y creyéndose el cuento a full y me alegra. (Lo veo) con claridad lo que quiere hacer”, mencionó

El presidente del centro de estudios Horizontal calificó a Quiroz como una persona “muy inteligente, indudablemente”, y que será capaz de superar los obstáculos al mando del Ministerio de Hacienda.

Briones se mostró complacido por el hecho de que Quiroz tenga “en el corazón de su programa” el tema de la permisología y pidió a la futura oposición que respalde esas propuestas tal como apoyaron la Ley de permisos sectoriales.

“Yo espero que el actual gobierno, el Frente Amplio, que apoyó al ministro Grau en el proyecto de permisos sectoriales (…) bueno, con esa misma vara, también apoye al ministro Quiróz cuando empuje proyectos en esta dirección”, cerró.

