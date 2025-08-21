Ignacia Fernández asume como nueva Ministra de Agricultura tras la salida de Esteban Valenzuela

Un nuevo cambio de gabinete se llevó a cabo en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, tras las salidas desde el Ministerio de Agricultura de Esteban Valenzuela y la renuncia de Mario Marcel a Hacienda.

María Ignacia Fernández (IND.) asumió como la cartera de Agricultura tras el alejamiento del militante de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

Esto se produjo por la decisión de la FRVS de inscribir una lista parlamentaria fuera del pacto oficialista.

Luego de 88 días fuera del Gobierno, María Ignacia Fernández retorna a la cartera ahora para liderarla, tras asumir en marzo de 2023 el cargo de subsecretaria, el cual dejó a finales de mayo de este año.

La nueva autoridad es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Ciencia Política de la Universidad de Chile y doctora en Sociología de la Universidad de Barcelona (España).

En lo profesional, se ha desempeñado como directora ejecutiva de RIMISP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural y asesora de la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda durante un año (2014-2015).

