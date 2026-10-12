Identifican a trabajadores fallecidos tras avalancha en División El Teniente

Guillermo Guajardo López, de 53 años, y Diego Ponce Ponce, de 34, fueron identificados como los dos trabajadores que perdieron la vida tras la avalancha registrada el domingo en la División El Teniente de Codelco, en la comuna de Machalí, Región de O’Higgins.

Sus identidades se conocieron durante este lunes, luego de las labores de emergencia desplegadas tras el deslizamiento de nieve que afectó a un grupo de trabajadores que desarrollaba funciones en un sector cordillerano de la mina.

De acuerdo con los nuevos antecedentes, cuatro trabajadores vinculados a la empresa contratista AURA se encontraban en el sector del Cráter Norte realizando labores de despeje de caminos nevados cuando fueron sorprendidos por la avalancha.

Dos de ellos lograron reaccionar y escapar del desplazamiento de nieve. Sin embargo, Guillermo Guajardo y Diego Ponce fueron alcanzados por el material y fallecieron en el lugar.

La emergencia motivó un amplio despliegue de equipos de rescate, mientras familiares y compañeros de trabajo esperaban información sobre la situación de los afectados.

Durante la jornada del domingo, Codelco confirmó oficialmente el fallecimiento de ambos trabajadores, quienes, según precisó la estatal, pertenecían a la empresa subcontratista San Lorenzo, que prestaba servicios a través de AURA.

La tragedia generó preocupación entre representantes de los trabajadores y autoridades de la Región de O’Higgins, especialmente por las condiciones meteorológicas y de seguridad existentes en el sector donde ocurrió el accidente.

FISCALÍA INVESTIGA CONDICIONES EN QUE SE REALIZABAN LAS FAENAS

Tras confirmarse los fallecimientos, el Ministerio Público inició diligencias destinadas a determinar las causas de la avalancha y establecer las condiciones laborales en que se encontraban los trabajadores al momento de la emergencia.

El fiscal José Villacura explicó a radio Bio Bio que la investigación deberá esclarecer si se cumplieron los requisitos de seguridad y si los trabajadores contaban con información suficiente sobre los riesgos existentes en el lugar.

“La faena ya es riesgosa, por lo tanto no significa que haya un conflicto de carácter penal o algo que dilucida respecto de ese antecedente, sino que hay que ver en qué condiciones estaba realizándose, si se cumplían con los requisitos de seguridad, de información previa y ese es el trabajo que nosotros como Fiscalía con la Policía vamos a realizar a partir de ahora”, señaló el persecutor.

En ese contexto, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Rancagua y representantes del Ministerio Público realizaron pericias en el sitio del suceso, con el objetivo de reunir antecedentes sobre las circunstancias del deslizamiento.

Entre los aspectos que deberán esclarecerse se encuentran las condiciones en que se desarrollaban las labores, las medidas de prevención adoptadas y el conocimiento previo de los riesgos asociados a la acumulación de nieve.

DESLIZAMIENTO DE NIEVE APARENTARÍA SER NATURAL

Respecto de las imágenes que registraron la emergencia, el fiscal José Villacura indicó que, en una primera observación, el desplazamiento de nieve aparentaría corresponder a un fenómeno natural.

Sin embargo, precisó que esta apreciación es preliminar y que todavía existen diligencias pendientes para establecer con mayor certeza cómo ocurrió el accidente.

La eventual naturaleza del deslizamiento no descarta la necesidad de investigar las condiciones en que se realizaban los trabajos ni el cumplimiento de las medidas de seguridad correspondientes.

Por ello, las pericias continuarán durante los próximos días, período en el que se espera contar con nuevos antecedentes sobre el origen de la avalancha y las circunstancias que terminaron con la vida de los dos trabajadores.

Mientras avanza la investigación, la tragedia mantiene la atención sobre las condiciones de seguridad de las labores desarrolladas en sectores cordilleranos de la División El Teniente, especialmente durante episodios de acumulación de nieve y condiciones meteorológicas adversas.

PURANOTICIA